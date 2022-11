Apenas uma partida irá movimentar nesta sexta-feira a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem chances de acesso, a Ponte Preta se despede fora de casa, diante do rebaixado Náutico, no Estádio dos Aflitos, às 21h30. O duelo irá marcar o reencontro do técnico Hélio dos Anjos, atualmente no clube campineiro, contra seu ex-clube, o Náutico.

Sem vencer há seis jogos, a Ponte Preta aparece na 12ª colocação, com 46 pontos. Além de estar focado em acabar com o jejum, o time alvinegro tenta terminar na frente do arquirrival Guarani, que atualmente tem 48 pontos, em 11º. De outro lado, o Náutico entra em campo já rebaixado à Série C e não tem mais chances de deixar a lanterna. Em 37 jogos, o time pernambucano somou apenas 30 pontos.

Hélio dos Anjos se tornou o personagem mais chamativo neste duelo. Afinal, antes de vir pra a Ponte Preta, ele trabalhou praticamente dois anos no Náutico, em 2020 e em 2021, onde sagrou-se campeão pernambucano e permaneceu até fevereiro de 2022. Aos 64 anos, o ex-goleiro, se diz emocionado por voltar ao Aflitos. “Hoje me emociona voltar aos Aflitos, sinceramente. É um estádio que me marcou muito. Estou feliz em retornar, mas gostaria de voltar em outras condições. Não imaginava que o Náutico cairia nessa temporada. Mas a gente que esteve aqui dentro, sabia que algumas coisas poderiam trazer um transtorno muito grande e acabaram trazendo. Fico sentido de ver o Náutico nessas condições.”

A Ponte Preta irá manter a base titular nesta última rodada, mas terá alguns jovens como novidades. O goleiro Pedrão tem tudo para fazer a sua estreia na meta alvinegra, já que Caíque França será preservado. Mesma situação do meia Elvis, que não deve atuar e com isso, o meia Vitinho, de apenas 18 anos, pode começar jogando. Além disso, cinco jogadores voltam de suspensão: o zagueiro Mateus Silva, os laterais Norberto e Artur, o volante Léo Naldi e o atacante Echaporã, mas nem todos devem começar jogando. Destes, apenas o defensor e Naldi serão titulares.

Dado Cavalcanti ainda não deu confirmação, mas a tendência é manutenção da base do Náutico que vinha jogando. Victor Ferraz está fora por suspensão, enquanto João Lucas e Arthur Henrique pediram desligamento nesta semana. Com isso, o zagueiro Diego foi promovido da base para o principal, já o atacante Júlio volta depois de cumprir suspensão.

Mantido como titular após se recuperar de grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, direito o meia Lucas Paraíba celebra mais uma oportunidade. O meio-campista subiu para o time principal ainda em 2019, quando fez 19 partidas, e busca seu primeiro gol como profissional.