A saída de Dorival Junior pegou muitos jogadores do Flamengo de surpresa. Do Catar, o meia Arrascaeta e o atacante Pedro enviaram um recado de agradecimento ao treinador, que levou o clube rubro-negro aos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. David Luiz e Filipe Luís também homenagearam o treinador, que teve seu nome ventilado na CBF para substituir Tite após a Copa do Mundo.

“Sem mais palavras. Obrigado, professor Dorival, por esses meses de trabalhos e ensinamentos. Todo sucesso nos próximos desafios”, postou o uruguaio Arrascaeta em suas redes sociais. O meia foi um dos principais jogadores do Flamengo sob o comando de Dorival.

Outro que brilhou com o técnico foi o atacante Pedro. A boa fase no Flamengo, inclusive, levou o atleta para a seleção brasileira. E ele agradeceu ao comandante. “Professor, somente (quero) agradecer por ter acreditado no meu trabalho e me passado confiança desde o primeiro dia que chegou. Você merece o melhor na sua vida pela pessoa espetacular que é. Muito sucesso para você e sua comissão técnica na sequência. Você terá sempre um lugar especial na minha carreira. Obrigado por esse tempo juntos. Deus abençoe vocês”, citou.

Comentarista da TV Globo durante a Copa, o lateral Filipe Luís foi outro que lembrou do treinador. “Professor Dorival, muito obrigado. Em 2003, no Figueirense, você apostou em mim com somente 17 anos. Você teve paciência e, com isso, consegui ter a carreira que tive. Depois, o futebol nos brindou com a oportunidade de trabalharmos juntos novamente, em outra realidade, e vivemos um dos melhores momentos das nossas carreiras. Você foi fundamental nas conquistas, e o grupo reconhecerá isso eternamente. Seu nome está marcado na história para sempre”, disse.

Uma das promessas do Flamengo na temporada, o volante João Gomes também homenageou o treinador. “Professor Dorival, Lucas e toda a comissão, MUITO OBRIGADO. Sempre leal com suas convicções independente das opiniões de outras pessoas, obrigado por acreditar no meu trabalho, foi um prazer conviver com vocês. Desejo muita luz e muito sucesso na caminhada, foi tudo perfeito.”

O experiente zagueiro David Luiz também se despediu de Dorival. “Você é mais que especial, professor! Muito obrigado por tudo. Você tem o meu respeito e está no meu coração.”