América-MG e Atlético-GO entram em campo, com muitas coisas em jogo, nesta 38ª rodada, a última do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, os mineiros contarão com a força de sua torcida na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), para buscar uma vaga na próxima Libertadores da América. Do outro lado, os goianos arriscarão tudo para permanecer na elite, embora a situação seja bem complicada.

Após perder para o Palmeiras, por 2 a 1, o América saiu do G-8 e ocupa o nono lugar, com 52 pontos, já garantido ao menos na Copa Sul-Americana. A boa notícia é que os mineiros dependem apenas de sua própria vitória para ir à fase preliminar da Copa Libertadores. Isso porque o Athletico, sexto com 55, e o Botafogo, oitavo com 53, fazem confronto direto.

O Atlético-GO briga com o Cuiabá pela última vaga na Série A no próximo ano. Os goianos não foram bem na última rodada, quando empataram por 1 a 1 em casa diante do Athletico-PR. E seguem abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, com 35 pontos e oito vitórias, enquanto os rivais têm 38, com nove vitórias. Se o Atlético vencer e o Cuiabá perder para o Coritiba, em casa, a decisão seria no saldo de gols. Atualmente, o Atlético-GO tem -18 contra -12 do Cuiabá, portanto, são seis gols de diferença a favor dos mato-grossenses.

O técnico Vagner Mancini terá força máxima no time mineiro para este duelo decisivo, pois nenhum dos 11 pendurados levou o terceiro cartão amarelo. Assim, a formação que enfrentou o Palmeiras deve ser repetida, com apenas uma dúvida no ataque, entre Henrique Almeida e Gonzalo Mastriani.

Apesar da derrota, Mancini reforçou sua confiança no elenco para terminar no G-8. “Fizemos um grande jogo diante do Palmeiras e merecíamos um empate. Mas agora estamos concentrados na última partida e acredito muito que podemos conquistar a vaga para a Libertadores.”

O técnico Eduardo Souza deve fazer algumas mudanças no Atlético-GO. A começar pelo volante Gabriel Baralhas, que está suspenso, e será substituído por Marlon Freitas.

O zagueiro Wanderson é dúvida por conta de dores na panturrilha e, se não tiver condições, Klaus entra na defesa. Os atacantes Luiz Fernando e Léo Pereira retornam de suspensão. O primeiro disputa vaga com Shaylon.

Eduardo Souza admitiu a situação quase irreversível do Atlético-GO, mas pediu para o time encerrar a temporada com honra. “A gente fica muito triste porque nos jogos em que estou aqui, não merecíamos cair. Agora temos que honrar a camisa e fazer um grande jogo. Se cairmos, vamos voltar com planejamento e organização”, garantiu.