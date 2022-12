Divulgação/Ascom PMC

O município de Contenda concluiu no último domingo (18), a programação da ‘Noite de Luz, Natal Encantado’. Tendo como apresentações principais os shows com Paulinho Mocelin e o Padre Ezequiel Dal Pozzo, o evento aconteceu em frente a Prefeitura de Contenda e contou com um bom público. A abertura da festividade foi realizada na sexta-feira (16), quando aconteceu a bela apresentação com o grupo teatral ‘Sonho e Magia’. Neste dia também se apresentaram o Coral Infantil nas Janelas Encantadas, o Projeto Anjo da Guarda e a Banda Adolescentro. Já no sábado, dia 17, houve apresentações do Coral Infantil nas Janelas Encantadas e, finalizando, o grande show com Paulinho Mocelin e o Grupo Coração de Gaiteiro. No domingo, último dia de evento, a programação contou com apresentações do Coral da Melhor Idade/Grupo de Bem com a Vida, do grupo de teatro do Departamento de Cultura com a peça ‘O verdadeiro sentido do Natal’ e do Coral Infantil nas Janelas Encantadas. Neste dia também teve a revelação dos ganhadores do Concurso Natalino Casa Enfeitada. Os premiados de 2022 foram Evanira de Fátima Stabach, na Categoria Residência, e a Fatto Magazine, no Comércio. O prêmio foi de R$ 1 mil por categoria. Encerrando o evento, o Padre Ezequiel Dal Pozzo subiu ao palco para o show ‘Vida & Esperança’. “Agradecemos todos que puderam prestigiar o nosso evento de Natal. Foi um evento familiar, com belas apresentações e um momento de reflexão para todos nós. Temos certeza que conseguimos levar alegria para milhares de famílias”, concluiu o prefeito de Contenda, Antônio Adamir Digner, o Mostarda.