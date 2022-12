Após uma boa temporada com o quarto lugar da McLaren no Mundial de Construtores, além da vitória de Daniel Ricciardo na Itália e quatro pódios de Lando Norris em 2021, a expectativa era de um ano ainda melhor em 2022, no entanto, o que se viu foi algo muito diferente. Os pilotos não tiveram grandes exibições, e a escuderia terminou na quinta posição, atrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes e Alpine.

A melhor colocação da McLaren na última temporada foi um terceiro lugar com Norris no GP da Emília Romagna, sendo este o único pódio conquistado pela escuderia em 2022.

“Se queremos ir bem e queremos ser campeões em algum momento e ganhar corridas, não podemos estar satisfeitos com onde estivemos nesta temporada. Mas certamente podemos estar satisfeitos com o progresso que fizemos, desde a mecânica, com nossos pit stops, nossa estratégia, toda a equipe, a ética de trabalho. Tantas coisas estão funcionando bem, só que precisamos de um carro um pouco melhor”, disse Lando.

O piloto, no entanto, mostrou confiança em sua equipe para a temporada de 2023. “Estamos meio segundo, um segundo atrasado. Então, é apenas a característica, do que o carro depende demais. Mas sabemos de tudo isso. Nós sabíamos disso. É algo que temos há anos , infelizmente, e é nosso trabalho nos livrarmos disso para a próxima temporada.”

Norris tem contrato com a McLaren até 2025 e terá um novo companheiro de equipe no próximo ano. Ricciardo deixou a escuderia e voltou a ser piloto de teste da Red Bull. Em seu lugar, entrou Oscar Piastri, que terá sua primeira oportunidade na Fórmula 1.

“Tenho fé na McLaren, tenho fé nos caras com quem trabalho, em toda a equipe. Mas o tempo dirá. Você nunca pode ter cem por cento de certeza de onde vai estar, mas pode ter uma boa chance de chegar lá”, finalizou.