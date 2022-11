Reprodução/SMCS

Com cerca de 2 km de extensão, o novo binário das ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza/Palmeiras, no bairro Água Verde, começa a funcionar amanhã, às 11h. A mudança também irá ocasionar alterações no trajeto de três linhas do transporte coletivo.



Com a mudança, a Rua Santa Catarina passa a ter sentido único de circulação da Guilherme Pugsley para a Rua Sergipe e a Eugênio José de Souza da Rua Sergipe para a Avenida dos Estados. A Rua Palmeiras passa a ter sentido único de circulação da Avenida dos Estados para a Rua Guilherme Pugsley.

Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações na preferência de tráfego em quatro pontos. Agentes de trânsitoacompanham a mudança.