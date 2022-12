De olho na Série A2 do Campeonato Paulista, o Novorizontino surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que vai apresentar seu elenco para 2023 em praça pública e com direito a um show sertanejo. A dupla Jhony e Henrique estará na praça matriz nesta quarta-feira, a partir das 19h30.

A festa vai fazer parte dos festejos natalinos da cidade de Novo Horizonte, com palanque decorado com as cores do clube: preto e amarelo.

Localizada na região norte do Estado, na macrorregião de São José do Rio Preto, a cidade possui mais de 41 mil habitantes, segundo o último levantamento do IBGE, feito em 2020. A 410 km da capital paulista, Novo Horizonte atrai pessoas da região por conta do seu comércio varejista, com grande diversidade de produtos em pequenas empresas.

Novorizontino é o time de futebol que representa a cidade nas competições paulistas e também em nível nacional, com vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Para 2023, o Novorizontino vem se preparando dentro do mercado da bola com o principal nome já anunciado, sendo o técnico Eduardo Baptista.

A estreia do time na Série A2 do Campeonato Paulista está prevista para o dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa Santista, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. O primeiro duelo em casa será contra o Monte Azul, em 18 de janeiro.