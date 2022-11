O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, já foi à televisão, ao cinema, e agora sobe ao palco da ópera. A obra foi adaptada pelo compositor Tim Rescala e estreia neste final de semana no Teatro Alfa, em São Paulo, com récitas nos dias 5 e 6. A produção terá ainda temporadas no Rio e Belo Horizonte.

A ideia surgiu da vontade da Orquestra Ouro Preto de entrar no universo da música lírica. “Nós nos perguntávamos como fazer algo novo dentro desse contexto. Foi então que ganhou forma a proposta de repensar a tradição da ópera cômica em diálogo com a cultura popular brasileira”, conta o maestro Rodrigo Toffolo.

Toffolo começou a adaptar o texto de Suassuna e, ao convidar Tim Rescala para o projeto, os dois deram forma final ao libreto. “Criar um texto a partir de uma obra como a de Suassuna é sempre um desafio, ainda mais porque a excepcional adaptação para o cinema de Guel Arraes está muito presente no nosso imaginário”, diz o maestro.

O número de personagens foi reduzido de 16 para 9, interpretados por seis cantores e três atores (o elenco tem o tenor Fernando Portari e a soprano Marília Vargas). “Uma preocupação que tivemos foi ter no palco um quarteto vocal, tenor, barítono, soprano e mezzo-soprano. Então, fizemos algumas mudanças. O cangaceiro, por exemplo, virou cangaceira.” E completa: “Um ponto importante para nós foi buscar a leveza da comédia, o ritmo do teatro. Nada de tragédias”.

Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722. Sáb. (5), 21h; dom. (6) 19h. R$ 40/R$ 80; sympla.com.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.