O fim da parceria entre Esteban Ocon e Fernando Alonso foi polêmica. O francês lamentou as críticas feitas pelo espanhol após o GP de Interlagos, mas optou por elogiar o tempo passado com o bicampeão da Fórmula 1, que deixou a Alpine para assumir o posto do, agora, aposentado Sebastian Vettel na Aston Martin.

“Não é segredo que fiquei desapontado ao ver seus comentários após a corrida. Não havia necessidade de algumas das críticas que ele fez. Mas eu o respeito muito. Eu o respeitarei para sempre pelo que ele fez na pista ao longo dos anos. Ele é uma lenda do esporte e isso não vai mudar. Mas fiquei um pouco desapontado”, disse o francês, após o GP de Abu Dabi.

A parceria entre Alonso e Ocon começou animadora. Os dois mostraram grande entrosamento na temporada 2021, que resultou na vitória do francês no GP da Hungria. Na ocasião, o espanhol fez jogo duro com Hamilton e deu tempo suficiente para que seu companheiro de equipe se distanciasse na liderança. Ao final da corrida, os dois deram um caloroso abraço.

No entanto, a parceria parece ter estremecido em 2022. Incomodado com as corridas irregulares durante a temporada, Alonso não escondeu o temperamento difícil nas entrevistas aos finais dos GPs. Com o toque entre os dois no Brasil, o espanhol não perdeu a oportunidade para disparar contra Esteban Ocon.

“Está longe do ideal quando é seu companheiro de equipe, mas tem sido um pouco assim (com Ocon) o ano todo. É mais uma corrida e então acabou, finalmente”, disse Alonso, ainda no GP de Interlagos.

A irritação de Alonso pode também ser explicada pela classificação do Mundial de Pilotos. O espanhol terminou na nona posição, com 81 pontos, atrás de Ocon, que ficou em oitavo, com 92. A Alpine terminou em quarto no Mundial de Construtores. Como parceiro em 2023, o francês terá o compatriota Pierre Gasly.