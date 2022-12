Oito linhas urbanas terão desvios com bloqueio na Avenida Victor Ferreira do Amaral. Curitiba, 14/12/2022. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que oito linhas de ônibus terão desvios a partir das 11 horas de amanhã devido ao bloqueio total das três faixas da Avenida Victor Ferreira do Amaral sentido Pinhais para obras de restauração de sistema de drenagem. As linhas afetadas transportam 23,7 mil pessoas por dia.

As linhas 020 – Interbairros II (Horário), 372 – Tarumã, 373 – Alto Tarumã, 375 – Sagrado Coração, 380 – Detran/Vic. Machado e 389 – Mad.Tarumã/Augusta terão desvio de itinerário pelas ruas Gen. Polli Coelho, Suécia e Diogenes Ridgley Raciop. Os pontos de parada da Av. Victor Ferreira do Amaral, entre as ruas Gen. Polli Coelho e Diogenes Ridgley Raciop, e esquina com a Diogenes Ridgley Raciop, serão desativados.

As linhas 022 – Inter 2 (Horário) e 307 – B. Alto/Sta Felicidade também terão desvio de itinerário pelas ruas Gen. Polli Coelho, Suécia e Diogenes Ridgley Raciop. A estação-tubo Colégio Militar, sentido Terminal Capão da Imbuia/Bairro Alto, será desativada.

A Urbs colocou cartazes informativos nos ônibus das linhas afetadas pelo bloqueio. Os desvios de itinerário serão mantidos até o fim da obra. As linhas metropolitanas C03- Pinhais/Guadalupe, D61- Piraquara/Santos Andrade e D66-Piraquara/ Santos Andrade (direto), que são administradas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), também sofrerão alterações.