Após assinar contrato de dois anos e meio, o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo, foi anunciado como no reforço do Olympiacos para o restante da temporada 2022/2023. O atleta posou para várias fotos na sede do novo clube, que foram utilizadas nas redes sociais.

Na nota, em seu site oficial, o Olympiacos destacou que o brasileiro, de 30 anos, “vem de uma excelente temporada no Flamengo, que o levou à conquista da Copa Libertadores”.

Após sete temporadas na Gávea, Rodinei somou 223 partidas, com nove gols. O lateral fez parte dos dois momentos mais importantes do time rubro-negro nos últimos tempos. Foi campeão carioca (2017 e 2019), brasileiro (2019), da Libertadores (2019 e 2022) e da Copa do Brasil (2022), com direito a converter a última cobrança de pênaltis na final contra o Corinthians.

Em dezembro de 2019, Rodinei foi emprestado à Internazionale de Milão, equipe na qual disputou 52 partidas e marcou três gols. O lateral também tem passagens por Avaí, Marcílio Dias, Corinthians, CRAC, Vitória-ES, Penapolense e Ponte Preta. Ele fez parte da pré-seleção do técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022.