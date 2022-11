“Se for resumir, diria que fomos muito mal.” Assim de forma resumida e direta, o técnico Orlando Ribeiro definiu o empate deste sábado com o Avaí que praticamente tirou do Santos a chance de seguir brigando por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

O treinador santista usou a cautela para analisar a atuação da equipe após o jogo realizado em Barueri. Sem querer apontar culpados ou apontar falhas específicas dos setores da equipe, Orlando disse que prefere ver o jogo com calma, juntamente com o seu estafe para tirar as suas conclusões.

“Gosto de assistir ao jogo com o pessoal da análise de desempenho. Dessa maneira podemos ver e entender o que aconteceu. Mas está claro que a equipe não foi bem durante os 90 minutos”, disse o treinador.

O jogo até apresentou um cenário favorável para o Santos. Além de enfrentar um adversário com sete desfalques, o gol de Marcos Leonardo saiu aos quatro minutos do primeiro tempo. Com a preocupação de preservar seus atletas, o treinador descartou qualquer tipo de comportamento inapropriado no jogo.

“Salto alto não foi. Falo que podemos nos equivocar com a cabeça quente. O importante é entender alguns aspectos do jogo. Porque ficamos muito atrás no primeiro tempo?”, perguntou.

O treinador falou ainda das opções que lançou mão na etapa final tentar chegar ao segundo gol. “Entendi que precisávamos de um pouquinho de lucidez no último terço. O Lucas Barbosa entrou porque queria mais um atacante ao lado do Marcos Leonardo. Fiz isso para prender o Avaí no seu campo e, assim, buscar o segundo gol, pois o empate não nos servia.”

Com o resultado de 1 a 1, o Santos contabiliza 47 pontos ganhos. Na projeção do treinador, a máquina de calcular deve ficar mesmo é guardada. “Nada de fazer contas, estamos em uma situação difícil. A nossa conta é ganhar os dois jogos e ver o que acontece.”

Os dois próximos compromissos vão ganhar contornos de decisão, já que os adversários do Santos na tabela também estão de olho em uma vaga entre os primeiros oito colocados. O primeiro desafio agora é diante do Botafogo, no Rio, na próxima quinta-feira. No domingo, o duelo é contra o Fortaleza, na Vila Belmiro.