O futuro do técnico Orlando Ribeiro no Santos segue sendo uma incógnita. O treinador assumiu o comando do clube de forma interina e tinha um acordo com o presidente Andrés Rueda até o fim do Campeonato Brasileiro. Com a campanha melancólica do clube na competição, a permanência dele até mesmo em outra função ficou indefinida.

“Não sei se vou continuar. Tinha um acordo com o presidente que ficaria como treinador até hoje. Não sei se sigo, se vou para o Sub-20, não tenho uma definição ainda”, falou em entrevista coletiva logo após a derrota do Santos por 2 a 0 diante do Fortaleza, no último domingo, na Vila Belmiro.

Orlando Ribeiro comandou o Santos em 12 jogos, com sete derrotas, quatro vitórias e um empate. Os dois últimos revés tiraram as chances do clube em conquistar uma vaga na Libertadores.

“Estive à frente do Santos em 12 jogos. Jogamos abaixo contra o Inter e o Botafogo. Nas demais partidas, tivemos uma performance média para boa. A análise que eu faço é que a gente poderia ter conquistado resultados melhores, mas o desempenho não foi tão ruim”, completou.

O treinador ainda revelou que nunca reclamou de ter caído de paraquedas no comando do clube após a demissão de Lisca. “Sabíamos da situação do Santos, era difícil, mas em nenhum momento eu reclamei. Não se escolhe a oportunidade, a recebe. Tentei fazer o meu melhor”, explicou.

O Santos, no entanto, encerrou o Brasileirão com três tropeços consecutivos e conquistou apenas uma vaga para a Sul-Americana, com o 12º lugar.