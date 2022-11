Os ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reunirão na próxima semana para discutir formas de apoio à Kiev em relação à guerra da Rússia na Ucrânia e desafios colocados pela China. Segundo o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a guerra demonstrou a dependência do grupo do gás russo, de forma que será necessário avaliar a dependência de outros “regimes autoritários, principalmente a China”.

O secretário-geral destacou ainda que, junto à reunião, estarão ministros da Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Moldávia para discutir as operações com a organização, visto que os países “enfrentam a pressão russa de muitas maneiras diferentes, portanto, em nossa reunião, tomaremos outras medidas para ajudá-los a proteger sua independência e fortalecer sua capacidade de se defender”.