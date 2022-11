Sem o atacante Endrick, que já está entre os profissionais, o Palmeiras conquistou o segundo título da Copa do Brasil sub-20 de sua história, nesse sábado, ao derrotar o Flamengo nos pênaltis por 4 a 2 após empate sem gols no tempo regulamentar.

A decisão foi disputada em jogo único na Arena Barueri, na Grande São Paulo diante de cerca de 10 mil pessoas.

Henri, Naves, Ruan Ribeiro e Jhon Jhon acertaram as cobranças e o goleiro Kaique defendeu a cobrança de Werton. O flamenguista José Welinton ainda chutou para fora facilitando a vida palmeirense.

Com o título, o Palmeiras, do técnico Paulo Victor Gomes, carimbou uma vaga na Libertadores sub-20 e ainda transformou o ano de 2022 em um dos melhores da equipe na categoria, ao faturar a ‘tríplice coroa’. Antes da Copa do Brasil havia faturado na temporada a Copa São Paulo de juniores (contra o Santos) e também o Brasileiro (contra o Corinthians).

Para conquistar a Copa do Brasil da categoria pela segunda vez (a primeira fora em 2019), o clube paulista venceu os seguintes rivais antes do Fla: CEU ABC (MS), Brasil de Pelotas (RS), Iape (MA) e Internacional (RS). No total foram 8 partidas (sete vitórias e um empate) e o Palmeiras fez 20 gols e levou apenas 1.