Um dia após o final do Campeonato Brasileiro, a ESPN realizou nesta segunda-feira mais uma edição do prêmio Bola de Prata, que elege os melhores do torneio nacional. Campeão na categoria masculina, o Palmeiras dominou o time da premiação com oito jogadores. O Fluminense teve dois atletas e o Corinthians e o Flamengo, um. Gustavo Scarpa, meia do time alviverde, levou a Bola de Ouro, dada ao craque do Brasileirão.

A seleção final ficou com: Cássio (Corinthians); Marcos Rocha (Palmeiras), Gustavo Gómez (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Piquerez (Palmeiras); André (Fluminense), Zé Rafael (Palmeiras), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Arrascaeta (Flamengo); Dudu (Palmeiras) e Germán Cano (Fluminense).

Eleito o melhor treinador do campeonato, Abel Ferreira destacou que o Brasileirão, título que ainda lhe faltava no Palmeiras, era o foco da temporada. “Um momento marcante foi antes de começar o campeonato, quando a comissão técnica perguntou aos jogadores como é que se ganha um campeonato brasileiro. Um segredo foi ouvir quem já tinha ganho, como o Dudu, por exemplo, que já tinha dois (2016 e 2018)”, explicou o português.

Sobre um possível convite da seleção brasileira, Abel voltou a dizer que está focado no Palmeiras e que vai descansar durante a Copa do Mundo. “Bom trabalho a vocês (jornalistas), porque para mim já deu”, brincou o treinador.

Nos bastidores do prêmio, o clima era de descontração, mesmo entre rivais. Cássio, por exemplo, tirou fotos com Dudu e Abel Ferreira. O goleiro corintiano, inclusive, ressaltou a sequência de trabalho do Palmeiras como um exemplo de sucesso e lamentou a saída de Vitor Pereira do comando técnico do Corinthians após oito meses.

“Claro que começar a temporada com um novo treinador, em vez da continuidade, é sempre um risco. Infelizmente foi por uma questão familiar, algo que não é comum por aqui. E eu espero que a diretoria consiga um nome para a comissão técnica o mais rápido possível”, afirmou o goleiro do Corinthians.

Outro nome que deixa o Brasil com o fim da temporada, Gustavo Scarpa encerrou sua temporada com chave de ouro e vai se apresentar ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O meia do Palmeiras ressaltou a saudade que vai sentir dos companheiros alviverdes.

“Estou muito feliz por jogar na Premier League (Campeonato Inglês), mas também triste por sair do Palmeiras, onde tenho a admiração dos torcedores. Deixar tudo para trás está doendo um pouco, mas tenho certeza que foi uma excelente escolha. Vou fazer de tudo para dar certo.”

Os troféus, Bola de Prata de melhor meia e Bola de Ouro, não vão na bagagem para Londres. “Vou deixar no Brasil para minha sogra cuidar deles”, brincou o meia. “Mas o cubo mágico, o skate e os livros vão comigo.”

Nos prêmios individuais, Du Queiroz, volante do Corinthians, foi eleito a revelação do Brasileiro. Cano ganhou o troféu de artilheiro, com 23 gols marcados. E Róger Guedes venceu a eleição popular de gol mais bonito do torneio: uma batida de falta certeira contra o Athletico-PR.

NO FEMININO, DOMÍNIO DO CORINTHIANS

O Bola de Prata também premiou as melhores do Brasileirão Feminino, que teve o Corinthians como campeão. O time alvinegro teve a maioria das atletas na seleção do torneio. Adriana, atacante do Corinthians, ganhou a Bola de Ouro. Cristiane, do Santos, foi a artilheira, com 15 gols, e Tarciane, do Corinthians, a revelação.