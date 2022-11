Palmeiras e Internacional jogam neste domingo, às 16h, o que poderia ser a final do Brasileirão, mas não foi em virtude da campanha irretocável do time alviverde. Campeão antecipado desde a 35ªrodada, o time paulista visita o rival gaúcho no Beira-Rio na rodada derradeira da competição disposto a garantir um feito histórico: terminar o torneio como único campeão invicto na condição de visitante.

A formação de Abel Ferreira garantiu dominou a seleção do Brasileirão, divulgada pela CBF na última sexta-feira, em decorrência de uma trajetória incontestável, que inclui melhor ataque, defesa menos vazada, maior número de vitória, apenas duas derrotas, 22 jogos de invencibilidade e nenhum tropeço fora de casa.

Caso ganhe ou empate com o Inter, o Palmeiras fecha o Brasileirão invicto longe do Allianz Parque. É este o grande objetivo do time paulista em Porto Alegre. Até porque a outra meta, de alcançar a maior pontuação de sua história nos pontos corridos, já foi cumprida com o triunfo de virada sobre o América Mineiro, que levou a equipe aos 81 pontos, superando os 80 de 2016 e 2018, anos em que o Palmeiras também levantou o troféu nacional.

Também é importante individualmente para Dudu. Depois de completar 400 jogos pelo Palmeiras, o camisa 7 estará em campo no Sul com o propósito de atuar as 38 rodadas do Brasileirão e igualar a marca do argentino Darío Conca, que alcançou essa façanha em 2010, vestindo a camisa do Fluminense.

Gustavo Scarpa também deve atuar porque será a sua despedida do clube depois de cinco temporadas. “Estou disponível, gostaria de jogar, mas quem decide é a comissão técnica”, avisou o meio-campista, eleito o craque do campeonato e que em 2023 defenderá o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Mas outros atletas importantes do elenco vão ganhar folga. Certo é que Gómez, suspenso, já encerrou sua participação no torneio e Weverton também não vai atuar. Convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, o goleiro será um dos primeiros a se apresentar a Tite em Turim, na Itália, local da preparação da seleção antes do Mundial.

O Inter precisa de um ponto para garantir o vice-campeonato. Soma 70 e só perderá o segundo local caso perca em casa e o Fluminense vença o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Mano Menezes não terá Alan Patrick, suspenso, e Edenilson, machucado.

SUCESSO NAs ARQUIBANCADAS

Dono das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Internacional são protagonistas também na arquibancada. O time colorado chegou à marca de 105.600 sócios, um acréscimo de 8% em relação a 2021, quando tinha 96.760 inscritos, e apresenta média de 70% na taxa de ocupação de sócios no estádio.

“A relação de um programa de sócio precisa ter via de mão dupla. O Internacional sempre foi protagonista no país com esse serviço, e entregar diferenciais ao nosso torcedor é premissa, não apenas neste atual momento, mas também durante a pandemia, quando procuramos oferecer um algo a mais mesmo com portões fechados. Temos satisfação por atingir esses números e queremos continuar planejando com estratégia para 2023, a fim de oferecer cada vez opções”, afirma o presidente Alessandro Barcellos.

Para a última rodada contra o Palmeiras, a diretoria disponibilizou uma promoção com ingressos gratuitos, apenas para sócios, que poderão ser adquiridos pela plataforma recém-lançada pelo clube, Mundo Colorado, nas áreas livres do Beira-Rio, nos portões 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 12.

Já o Palmeiras atingiu a marca de 85 mil sócios, praticamente dobrando o número de associados do programa em relação a dezembro de 2021, quando o Avanti registrava 41,9 mil adeptos adimplentes. Estima-se que a taxa de ocupação de sócios nos jogos em 2022 tenha sido de 60%.

Reconhecidamente, a meta do Palmeiras é alcançar 120 mil inscritos, e para isso o clube tem usado o técnico Abel Ferreira, o atacante Dudu e outros ídolos do elenco para fazer com que o torcedor seja sócio.

Com valores a partir de R$ 9,99 por mês, o Avanti possui oito opções de planos para os palmeirenses: Verde, Bronze, Prata, Prata Superior, Ouro, Platina, Diamante e Especial (apenas para associados do clube social).

O clube tem um dos ingressos mais caros do futebol brasileiro e no ano que vem vai implementar o sistema de reconhecimento facial nas catracas como forma de combater o cambismo.