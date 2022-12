O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro pode contrair no atual trimestre e no primeiro trimestre de 2023, de acordo com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. Durante coletiva de imprensa após a decisão de juros da entidade, a presidente do BCE afirmou que os riscos para a economia do bloco apontam para baixo, por conta do aperto monetário em curso e as incertezas causadas pelas condições da economia global e a guerra na Ucrânia.

Segundo ela, a inflação e o aperto no crédito têm reduzido a demanda e a produtividade na zona do euro, enquanto os gargalos na cadeia de suprimentos melhoraram, mas não completamente, o que segue exercendo pressão sobre os preços.

Diante da piora da atividade, é possível que a taxa de desemprego suba nos próximos trimestres na zona do euro, após atingir o menor nível histórico a 6,5%, disse Christine Lagarde.

Mesmo com a economia suprimida, é importante que governos da zona do euro não adotem apoio fiscal excessivo, já que isso pressionaria mais a inflação, o que causaria uma resposta monetário mais dura por parte do BCE, alertou a dirigente.