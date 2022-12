No dia 15 de janeiro de 2023 (um domingo) o Cemitério Vaticano de Almirante Tamandaré será o ponto de largada da primeira corrida solidária realizada pelo cemitério. O projeto nasceu da vontade de um grupo de empresários do município de Almirante Tamandaré, liderado pelo professor de Educação Física e educador social, Lucas Schlichta. A ideia surgiu após o idealizador identificar que os catadores de recicláveis estavam com seus carrinhos em péssimas condições para o trabalho diário. O educador não perdeu tempo, angariou fundos com doações de pequenos empresários da cidade e construiu um primeiro modelo de carrinho que foi doado a um trabalhador. “A emoção foi grande, eu vi a felicidade nos olhos do Sr. Alexandre que é reciclador, ao receber o carrinho”, contou Lucas.

Após ter vivido este momento tão especial que proporcionou uma sensação de dever cumprido com a sociedade, o professor deseja ampliar as doações, e por conta disto está promovendo a primeira corrida solidária do município com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para produção de aproximadamente mais 10 carrinhos para doação. “Eu vejo que posso fazer mais. É muito bom ajudar o próximo, e isso eu faço com muito amor” finalizou.

A corrida de cunho social vai ter um percurso de 7km e a ideia é que os corredores possam contemplar as belezas do município de Almirante Tamandaré tendo a largada e o ponto de chegada no Cemitério Vaticano no mesmo município que oferece um espaço adequado e amplo para os participantes da corrida.

A prova vai ter premiação em dinheiro para as categorias: masculino e feminino. O primeiro lote das inscrições já está disponível no valor de R$ 60. Não perca tempo e faça já sua inscrição no site: www.gopanda.com.br – Serviço de assessoria de imprensa. Correr já é bom, imagine fazer o que mais gosta e ainda participar de uma ação para promover e ajudar na confecção de carrinhos para catadores de recicláveis.