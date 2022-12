DER-PR

A duplicação do Contorno Oeste de Cascavel, na BR-163, no Oeste do Estado, chegou a 78% de conclusão. A obra é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e tem 19,07 quilômetros de extensão, somando o segmento principal com o acesso à Avenida Brasil.

O prazo para entrega é 31 de março de 2023. A previsão para o término dos trabalhos era para janeiro, mas em decorrência das fortes chuvas nos últimos meses, o prazo foi prorrogado por 81 dias, sem adição de custos no valor final da obra.

Mais de 500 mil moradores de Cascavel e região serão beneficiados. A obra é fruto de uma parceria entre o Governo do Paraná, governo federal e Itaipu Binacional. O investimento é de R$ 67.998.524,65, valor custeado pela hidrelétrica.

Os serviços de pavimentação e terraplanagem estão praticamente concluídos, restando apenas instalação de dispositivos de drenagem, conclusão da ponte e do viaduto, além de detalhes complementares e adequação da vegetação nas margens da rodovia.

A nova pista da BR-163 terá extensão de 14,28 quilômetros em pavimento rígido de concreto, uma nova ponte, um novo viaduto e uma nova via de acesso ao município por meio da Avenida Brasil, com extensão de 4,79 quilômetros. Neste novo acesso, o projeto terá uma ligação em “Y” entre a Avenida Brasil e a Avenida Tito Muffato, duas das principais vias de Cascavel.

O eixo principal do Contorno Oeste está com 84,09% da obra concluída. Já o acesso à Avenida Brasil, 72%. A duplicação terá com duas pistas de 3,6 metros cada, acostamento externo de 2,5 metros e acostamento interno de 1 metro.

A obra tem início a cerca de 500 metros do viaduto no entroncamento com a BR-277 e segue até o viaduto de entroncamento com a BR-467. Neste ponto serão realizados os encaixes das novas pistas com a passagem inferior e o ramo de acesso, sem alterações na estrutura do viaduto.