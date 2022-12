Sheila Camargo: vendendo bilhetes de loteria há 40 anos (Franklin de Freitas)

Mesmo após a morte da famosa ‘mulher da cobra’, Teresinha Leonice Hevane dos Santos, em agosto último, os bordões “Olha a cobra, corre hoje” e “Borboleta 13” seguem ecoando no Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. É que no mesmo ponto onde Teresinha vendia há décadas bilhetes de loteria há agora uma outra mulher dando sequência ao legado lotérico e folclórico dela. Trata-se de Sheila Camargo, que tem 73 anos e foi uma espécie de pupila de Teresinha.



Sheila conta que começou a trabalhar há cerca de 40 anos naquele ponto vendendo bilhetes da loteria. Entrou no ofício após ser abandonada pelo marido, com um filho pequeno para criar. “Na época eu precisava de algo que pudesse me dar dinheiro rápido e aí eu conheci aqui pra cima [na região do Largo da Ordem e do Paço Municipal] um senhor que começou a me ensinar a vender bilhete. Depois eu fui descendo e vim para cá”, relata.



Quando chegou ao ponto onde hoje fica, entretanto, encontrou uma concorrente. Era justamente Teresinha, que num primeiro momento não gostou de saber que teria competição. “Ela já estava aqui há mais de 50 anos. No começo ela brigava comigo, mas depois fizemos amizade e ela me ensinou muita coisa”, comenta a vendedora, que aprendeu com a amiga não só os bordões do “Borboleta 13” e da “Cobra 33”, mas também a lidar com os fregueses, a conversar com eles para poder vender os bilhetes.



Aos 73 anos e já aposentada, Sheila comentada que já não vai todos os dias para o Calçadão da Rua XV, como em outros tempos. Ainda assim, aparece com frequência no local, trabalhando, geralmente, das 9h30 às 16 horas (e encarando cerca de uma hora e meia dentro do transporte coletivo para poder sair do CIC e ir até o Centro, seu local de trabalho há décadas, e vice-versa). Trata-se de uma rotina que ela não pretende interromper.



“Eu pretendo ficar aqui enquanto Deus me der forças, porque eu não consigo ficar em casa. Eu já sou aposentada, mas não consigo ficar em casa. Sinto falta do povo, fico angustiada. Aqui fico feliz porque todo mundo fica falando comigo, brincando comigo. Aqui é uma distração e ainda ganho um pouco [de dinheiro], o que me ajuda bastante”, relata a vendedora, comentando ainda a saudade que sente da amiga.



“Ao longo dos anos construímos uma verdadeira parceria. E agora é esquisito sem ela… É muita pergunta sobre ela, perguntam se eu fiquei com o lugar dela, mas não, porque eu já trabalhava com ela, ela me ensinou”, diz Sheila, relatando ainda que uma das perguntas que ela mais ouve é se sente saudade da amiga. “Claro que sinto, nós tínhamos uma grande amizade, sempre estávamos juntas, pegávamos o ônibus juntas. Aprendi tudo com ela”, diz.

Bilhetes

Borboleta e cobra da sorte

Para quem quiser tentar a sorte, os bilhetes da loteria são vendidos por R$ 10 pela Sheila e os apostadores têm cinco chances de ganhar, com prêmio máximo de R$ 500 mil. Quem passar pela Rua XV, no entanto, vai notar que ela, assim como fazia Teresinha, apenas vocifera a borboleta e a cobra. “Os outros bichos só pegamos se algum cliente pedir, mas cobra e borboleta não pode faltar, porque os clientes sempre pedem”, comenta ela, explicando ainda que a ‘adoção’ dos dois bichos ocorreu porque eram os dois animais que mais davam sorte aos apostadores que compravam bilhetes com elas. “Já saiu muitos prêmios comigo e a Teresinha com a cobra e a borboleta e nós resolvemos nos apropriar desses dois bichos pro jogo”, cita.