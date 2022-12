(Colaboração João Frigério)

A chuva persistente provocou um engavetamento, na BR-376, nesta tarde de sexta-feira, 23 de dezembro. O acidente foi por volta das 15 horas no km 662 (em frente ao Posto PRF) devido colisão múltipla no km 668. Chovia no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Arteris Litoral Sul liberam a pista, sentido Santa Catarina, por volta das 15h45.

Não houve vítimas.