Breno Esaki / Secretaria de Saúde-DF

Quedas, sufocamentos, queimaduras, afogamentos e intoxicações que ocorrem acidentalmente dentro de casa são as principais causas de morte infantil no Brasil na faixa etária entre 0 e 14 anos. De acordo com dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, o país registrou 1.616 óbitos de crianças por acidentes domésticos nos anos de 2020 e 2021.

De acordo com o médico José Adorno, presidente da Sociedade Brasileira de Queimados, centenas de intercorrências poderiam ser evitadas com conhecimento básico sobre causas de acidentes domésticos e atitudes preventivas.

O Ministério da da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha nas redes sociais para informar pais sobre os cuidados em casa.