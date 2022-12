Paulo Quinalia e Mário Santana

Maria Eugênia Raposo, da cidade de Altônia, representando o Paraná, foi coroada na última semana (22) como a nova Miss Brasil Teen. A adolescente de 16 anos é aluna do ensino médio e sonha em se tornar médica. “Muito obrigada a todos que confiaram em mim e mandaram energias positivas”, disse ela, logo após a vitória.

A jovem vinha se preparando para o nacional desde setembro, quando venceu o estadual. “Estou muito feliz, não só em vencer, mas também por representar meu estado e minha cidade. Sou a primeira Miss Brasil Teen de lá”, disse. Com lágrimas nos olhos, ela foi coroada pela paulista Letícia Borges, que fez sua despedida nesta edição. Loira e alta, a vencedora usou um vestido rosa claro, com um laçarote na parte de trás, que foi eleito pelo estilista mineiro Hélcio Júnior, jurado da competição, como o melhor da noite.

Em segundo lugar ficou a roraimense Vitória Silva, seguida pelas misses Rio de Janeiro, Anna Santana (3o); São Paulo, Duda Duarte; Pernambuco, Gisely Feitosa; e Sthefany Vitória; Ceará.

A nova Miss Brasil Teen revelou que este foi o segundo concurso de miss que participou na vida, após o seu estadual. Maria Eugênia é a segunda paranaense a levar a coroa para o estado – antes dela, sua conterrânea Emily Garcia venceu a primeira edição, em 2017.

A edição 2023 do Miss Brasil Teen contou com 27 candidatas de todo o país e foi realizada, pela primeira vez, em São Paulo, em um teatro no bairro da Mooca. Esta foi a sétima edição do evento, que leva a vencedora para concorrer ao Miss Teen Universe, além de outras competições globais dedicadas apenas a adolescentes!

O concurso é realizado pelo Empresário e Administrador de Empresas – Marcelo Ramos.