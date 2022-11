Facebook

O advogado criminalista Ismael Kalil, de 41 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel na Rua Desembargador Ermelino de Leão, no Centro de Curitiba, na manhã desta sexta (11). O advogado era de Cascavel, na região Oeste do Paraná, e estava na capital para participar de uma audiência . De acordo com informações da polícia, não há indícios de seja um homicídio.

Leia mais no blog Plantão de Polícia