O advogado criminalista e ex-policial Jaminus Quedaros Aquino, 59 anos, que matou a ex-mulher Suellen Helena Rodrigues, 29 anos, na frente dos filhos em Curitiba, foi indiciado por homicídio, com a qualificadora de feminicídio.

O crime aconteceu no último dia 31 de outubro, no bairro Cajuru, quando Suellen deixava os filhos de 7 e 10 anos na escola no bairro. Com medida protetiva, ela tinha se mudado de Prudentópolis, na região central do Paraná, para Curitiba, na tentativa de escapar de Aquino. Ele não se conformava com o fim do relacionamento.

Aquino foi preso no dia 3 de novembro, após se apresentar à polícia e desde então está no Complexo Médico Penal do Paraná. Imagens de uma câmera de segurança mostram o advogado, que é ex-policial civil, chegando ao local em um carro. Ele desce do veículo, corre em direção à vítima, troca algumas palavras e atira contra a ex-mulher. Após a prisão, o autor ficou em silêncio.

Após conclusão do inquérito, Ministério Público pode oferecer, ou não, denúncia contra o advogado.