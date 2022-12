João Frigério

O advogado e ex-policial civil Jaminus Quedaros Aquino, de 59 anos, virou réu por homicídio triplamente qualificado da ex-esposa Suellen Helena Rodrigues, de 29 anos, em Curitiba. O Ministério Público do Paraná (MPPR) pede os agravantes por motivo torpe, mediante emprego de meio que resultou perigo comum e feminicídio. Ele deve ir a Júri Popular.

Suellen foi assassinada a tiros em 31 de outubro, quando deixava os filhos de 10 e 7 anos na Escola Municipal Professora Donatilla Caron dos Anjos,no bairro Uberaba, em Curitiba. Ela já tinha fugido de Prudentópolis, na região central do Estado, para a capital, por causa das ameaças do ex-marido e tinha medida protetiva contra ele.

O MP solicitou ainda sigilo dos documentos do processo, com a justificativa de preservar a memória da vítima, os filhos e familiares.





O suspeito se entregou à polícia após ficar quatro dias foragido e está preso desde 3 de novembro.