Reprodução / Facebook OAB Cascavel

Na última sexta-feira (dia 02 de dezembro) foi celebrado o Dia dos Criminalistas. E no Paraná, a data acabou marcada por uma manifestação ocorrida em frente à subseção de Cascavel da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no oeste paranaense. É que advogados de direita decidiram fazer um ato público “de repúdio aos desmandos do STF e TSE”, conforme consta em convocação para o ato que circulou nas redes sociais, numa ação que acabou ganhando grande repercussão pela forma como os advogados decidiram protestar: promovendo uma queima de livros.

Ainda na noite de sexta a OAB de Cascavel divulgou uma nota em suas redes sociais, na qual destacou que a iniciativa “não foi oficial e alheia à sua programação”, que o ato foi realizado “na parte externa da estrutura da OAB, portanto, em ambiente público” e que “quaisquer desdobramentos futuros sobre a ação são de inteiramente responsabilidade de seus idealizadores ou participantes”.

Na página do Instagram da OAB Cascavel, diversas pessoas (muitas delas advogados e advogadas) defenderam a manifestação, afirmando coisas como que “há momentos em que são necessárias medidas extremas para que a voz dos corretos seja ouvida” e que “os patriotas” se manifestaram “de forma pacífica, ordeira e respeitosa”.

Por outro lado, diversos juristas também trataram de associar o movimento com outro episódio histórico, ocorrido entre maio e junho de 1933 na Alemanha: a Bücherverbrennung, uma queima de livros promovida pelo regime nazista ainda nos primeiros meses do Terceiro Reich.

“No dia dos criminalistas, advogados tocam fogo em livros de Direito Penal em frente à sede da OAB de Cascavel. Gravíssimo. Advogados agindo como nazistas. Nossa democracia corre um constante e intenso risco, são muitos os sinais”, alertou o constitucionalista Pedro Estevam Serrano, em comentário publicado em suas redes sociais, enquanto outros internautas foram até a página da OAB Cascavel para lamentar “a vergonha proporcionada pelos ‘advogados de direita'” e criticar o fato de a OAB Cascavel não ter tido uma posição mais enfática contra o ato e tudo o que ele simboliza.

Queima de livros na Alemanha Nazista

Em 1933, poucos meses após a ascensão de Hitler, várias cidades alemãs organizaram em praça pública a Bücherverbrennung (queima de livros), numa tentativa de destruir tudo o que fosse crítico ou desviasse dos padrões impostos pelo regime nazista. Estima-se que mais de 20 mil livros tenham sido queimados apenas em Berlim, com obras como as de Bertolt Brecht, Karl Marx, Sigmund Freud e Erich Maria Remarque, entre tantos outros, indo parar na fogueira, num ato que contou com a maciça e entusiasmada participação da juventude alemã.

Curiosamente, entre os autores que os nazistas tentaram banir da literatura e da história alemã estava o poeta judeu Heinrich Heine. Mais de um século antes, na década de 1820, Heine havia escrito a tragédia “Almansor”, cuja história se passa no século XVI e que aborda a vitória que os Reis Católicos (Fernando e Isabel) haviam imposto sobre os mouros da Espanha. Entre os mouros está Hassan, um servo que se recusa a transigir ou abandonar sua antiga fé muçulmana. E ao acompanhar a queima pública do Alcorão (livro sagrado do islã) em Granada, ele faz uma profecia terrível:

“Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen” (“Isso foi apenas um prelúdio. Onde eles queimam livros, eles vão, no final, queimar seres humanos também”).

Hoje, essa frase está eternizada numa placa que fica na mesma praça onde, em 1933, nazistas queimaram milhares de livros considerados contrários ao regime nazista.