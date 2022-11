Divulgação/Assessoria – Aeroporto Afonso Pena

A CCR Aeroportos, em coordenação com a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, vai realizar nesta sexta (18)), um simulado de ameaça de bomba e de apoderamento ilícito de aeronave no Aeroporto Internacional de Curitiba. A ação, que deve envolver aproximadamente 40 agentes de segurança pública e operadores aeroportuários, tem como objetivo aferir os procedimentos de segurança e emergência do aeroporto.Os exercícios ESAB (Exercício Simulado de Ameaça de Bomba) e ESAIA (Exercício simulado de apoderamento ilícito de aeronave) estão previstos no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil e devem ser realizados uma vez por ano, seguindo às exigências da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

O simulado está previsto para ocorrer entre às 9h e 12h e não irá impactar as operações do aeroporto.