A equipe do Aeroporto de Londrina, no Paraná, administrado pela CCR Aeroportos, realizou a “Caça F.O.D.” (sigla da expressão em inglês Foreign Object Debris ou Detritos de Objetos Estranhos, em tradução livre), onde os colaboradores faz uma caminhada pela pista, mantendo os olhos atentos ao chão, na busca por qualquer objeto estranho à operação, como itens perdidos por passageiros ou derrubados durante o serviço e trânsito de aeronaves, veículos e equipamentos na área de movimento. Esses objetos podem comprometer o funcionamento do aeroporto e até mesmo causar acidentes.

Foram recolhidos 1 kg de F.O.D, dentre pedras, pedaços de bagagem e fios de plástico. “Essa é uma forma de contribuir para a segurança operacional do aeroporto, pois caso algum objeto seja sugado pelo motor de uma aeronave, pode ocasionar danos e prejuízos não apenas materiais como a vidas”, afirma Thais Brambilla Funari, Supervisora de Safety da CCR Aeroportos.

Essa é uma ação realizada diariamente pelas equipes de Safety e Operações, porém, uma vez por mês, essa atividade é ampliada para envolver outras equipes do aeroporto e reforçar esse cuidado. “A ação visa garantir a segurança de todos os passageiros, colaboradores e comunidade aeroportuária, uma das principais premissas da CCR Aeroportos”, comenta Antonio Montano, Gerente do Aeroporto de Londrina.

Sobre a CCR Aeroportos | A CCR Aeroportos, Negócio do Grupo CCR, opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em quatro países e nove estados brasileiros. Com a recente expansão a empresa se consolidou como uma das maiores operadoras em número de aeroportos no Brasil. Ao todo administra 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 42 milhões de passageiros/ano. Portal CCR Aeroportos – https://www.ccraeroportos.com.br/