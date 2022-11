Este domingo do primeiro fim de semana de novembro segue com sol, temperaturas amenas e muitas atrações nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba. A programação tem atividades para todas as idades e gostos, a maioria gratuitas.

No campo das artes visuais, neste domingo (6/11), acontecem as exposições Vermelho e Azul no Museu Municipal de Arte, no Portão Cultural. A entrada é gratuita e a exposição pode ser aproveitada das 10h às 19h.

O Teatro da Vila também é uma boa opção. Neste fim de semana o espaço exibe três filmes diferentes. Neste domingo, a sessão trará As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda, uma animação para todas as idades. Por fim, ainda no domingo, tem a exibição de A Fera, um suspense de classificação de 14 anos estrelado por Idris Elba.

Domingo também é dia de ir ao teatro. Há dois espetáculos em exibição nos espaços da Prefeitura. A Menina do Mundo da Lua, no Teatro do Piá, conta a história de uma garota cheia de imaginação que gosta de criar histórias todos os dias. A segunda peça, Histórias Cruzadas, será no Teatro Cleon Jacques, no Memorial Paranista. A peça traz uma narrativa ficcional em que os personagens dos contos Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, João e Maria, o Flautista de Hamelin e Branca de Neve são crianças que fogem da guerra em busca de seus lares.

Confira toda a programação a seguir e boa diversão!

ARTES VISUAIS

Dia 6/11 (domingo) – Das 10h às 19h

Exposição Vermelho

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3.034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis



Dia 6/11 (domingo) – das 10h às 19h

Exposições Azul e Tempo Corrente

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis



Dia 6/11 (domingo), das 12h às 18h

Fotógrafas Brasileiras: um recorte no acervo fotográfico – Exposição

Local: Museu da Fotografia Cidade de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Classificação: Livre

Grátis

CINEMA

As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: livre

Grátis

Dia 6/11 (domingo) – 15h30

1ª Mostra independente das mulheres do audiovisual paranaense

15h30 – Abertura com performance artística

16h – Apresentação dos filmes selecionados:

DENTES DE OURO – classificação livre

FAÇO MINHAS LINHAS – classificação 12 anos

TIA MILDE – classificação livre

ANASTÁCIAS – classificação livre

17h20 – debate

18h30 – performance artística e encerramento

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Grátis

Dia 6 /11 (domingo) – 17h30h

A Fera

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: 14 anos

Grátis

DANÇA

Dia 6/11 (domingo) – 11h às 13h

Portas Abertas

Local: Casa Hoffmann (Rua Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

LITERATURA

Dia 6/11 (domingo), das 9h às 14h

Exposição Poética O Jardim da Felicidade

Local: Feira do Poeta (Largo da Ordem, Rua Coronel Enéas, 30 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

MÚSICA

Dia 6/11 (domingo), às 17h

Espetáculo musical UMA ALMA DE PALHAÇO

Local: Teatro da Reitoria da UFPR (Rua XV de Novembro, 1299 – Centro)

Classificação: Livre

Preço: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia) – venda pelo site minhaentrada.com e na bilheteria do teatro nos dias de apresentação

Dia 6/11 (domingo) – 11h30

Domingo Onze e Meia

Local: Conservatório de Música Popular Brasileira (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

TEATRO

Dia 6/11 (domingo) – 11h

A Menina do Mundo da Lua

Local: Teatro do Piá (Palacete Wolf, Praça Garibaldi, 7 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 6/11 (domingo) – das 11h às 11h45 e das 16h à 16h45

Histórias Cruzadas

Local: Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista/Parque São Lourenço (Rua Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis – Ingressos