Sistema FAEP/SENAR-PR

A tradicional festa da educação paranaense está de volta ao formato presencial. Após dois anos de pandemia, com a premiação sendo realizada de forma online, o Programa Agrinho, desenvolvido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, vai promover o evento de encerramento da edição 2022 com a presença de milhares de estudantes e professores das redes pública e particular do Paraná.

A cerimônia acontece hoje, a partir das 8h30, no Centro de Convenções Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O tema do evento é “Sustentabilidade ambiental”.