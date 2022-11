Hully Paiva/SMCS





Cavalinhos coloridos e “xícaras malucas” voltam a ser atrações no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais e, neste ano, em dose dupla. Pela primeira vez, a maior programação de fim de ano do Brasil terá dois carrosséis venezianos. E, para a alegria da criançada e dos pais, tudo de graça.

Os nostálgicos brinquedos ficarão no Passeio Público, com patrocínio da rede de supermercados Condor, e no Parque Tanguá, patrocinado pelo Marista.

Como em edições anteriores, os carrosséis venezianos irão receber crianças de até 12 anos. Adultos poderão acompanhar crianças de 0 a 2 anos. Além disso, os brinquedos terão acessibilidade para o público com dificuldade de locomoção.

Os carrosséis do Natal de Curitiba 2022 terão compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e, é claro, os cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel.

A estreia do carrossel do Natal Condor no Passeio Público, que ainda terá outras atrações interativas e autos nos fins de semana, ocorre no dia 26 de novembro e ficará aberto para o público até o dia 8 de janeiro.

Já o Carrossel de Luz Marista será aberto ao público no dia 30 de novembro. A atração, assim como toda a decoração do Parque Tanguá, também poderá ser visitada até dia 8 de janeiro.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Marista, Uninter, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br