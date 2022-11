Defesa Civil do PR

Segundo mapa da chuva de segunda (28), divulgado pelo Simepar, na Região da Serra do Mar, onde aconteceram os deslizamentos, a chuva passou dos 100 mm, como é o caso de Antonina, onde chegou a 120 mm. A Região Metropolitana de Curitiba também registrou altos índices de chuva, como no caso de Fazenda Rio Grande com 72,2 mm.

“Mais uma madrugada com chuvas entre a RMC e o litoral paranaense. A precipitação varia bastante de intensidade, e ocorre de forma contínua em algumas cidades. Esta situação potencializa a condição para alagamentos e deslizamentos, até em função da chuva registrada nos últimos dias. No interior o tempo está estável, com variação de nuvens nos Campos Gerais. No mapa o acumulado de chuva no leste do Paraná durante a segunda-feira. Próximo a serra do mar a precipitação superou os 100 mm”, afirmou o meteorologista Samuel Braun.

Nesta terça (29), até 05h45, chuva ficou perto dos 15 mm em Curitiba; 57 mm em Colombo; 35 mm em Antonina; 7 em Paranaguá e 30 mm em Guaraqueçaba, de acordo com o Simepar.

A previsão não é nada animadora. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta vermelho para chuvas até a noite desta terça (29) para a Grande Curitiba e para o Litoral do Estado, com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas.



Segundo o Simepar, deve chover até pelo menos o dia 8 de dezembro, alternando entre dias chuvosos e dias com pancadas de chuva, tanto na Região Metropolitana de Curitiba quanto no Litoral do Paraná.

Município Precipitação (mm/24h) dia 28/11

Altônia 0.0

Antonina 129.2

Apucarana 0.0

Assis Chateaubriand 0.0

Cambará 0.0

Campina da Lagoa 0.0

Campo Mourão 0.0

Capanema 0.0

Capitão Leônidas Marques 0.0

Cascavel 0.0

Cerro Azul 7.0

Cianorte 0.0

Clevelândia 0.0

Colombo 80.8

Cornélio Procópio 0.0

Cruzeiro do Iguaçu 0.0

Curitiba 42.2

Cândido de Abreu 0.2

Dois Vizinhos 0.0

Fazenda Rio Grande 72.2

Foz do Iguaçu 0.0

Francisco Beltrão 0.4

General Carneiro 3.6

Goioerê 0.0

Guarapuava – Entre Rios 0.0

Guarapuava 0.0

Guaraqueçaba 92.0

Guaratuba 60.0

Guaíra 0.0

Inácio Martins 1.0

Irati 0.2

Ivaí 0.0

Jaguariaíva 1.4

Japira 0.8

Joaquim Távora 5.8

Lapa 16.0

Laranjeiras do Sul 0.0

Loanda 0.0

Londrina 0.0

Marechal Cândido Rondon 0.0

Maringá 0.8

Morretes 87.6

Nova Fátima 0.0

Palmas 0.0

Palotina 0.0

Paranaguá 84.2

Paranavaí 0.0

Pato Branco 0.0

Pinhais 38.0

Planalto 0.0

Ponta Grossa 1.8

Santa Helena 0.0

Santa Maria do Oeste 0.0

Santo Antônio da Platina 0.0

São Mateus do Sul 0.0

São Miguel do Iguaçu 0.0

Telêmaco Borba 0.2

Toledo 0.0

Ubiratã 0.0

Umuarama 0.0

União da Vitória 0.2

Ventania 0.0