Lucas Fermin/SEED

Os alunos do ensino médio da rede estadual representam quase 40% dos aprovados no vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dos 4.410 candidatos que passaram no certame, 1.605 estudaram na rede estadual do Paraná entre 2010 e 2022. O Paraná, segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), tem o melhor ensino médio do Brasil entre as redes públicas estaduais de ensino.

O número é expressivo não apenas pelo alcance, mas pelas circunstâncias. Os estudantes aprovados na UFPR cursaram boa parte do ensino médio durante a pandemia. Nesse período, a Secretaria da Educação implementou o Aula Paraná, um projeto que compreendia aulas gravadas (exibidas na televisão aberta e no YouTube) e aulas ao vivo (via Google Meet), além de atividades no Google Classroom, aplicativo Aula Paraná e atividades impressas — para atender todos os estudantes da rede.

O investimento foi de mais de R$ 15 milhões entre 2020 e 2021, incluindo o custo da produção e edição das aulas gravadas, transmissão em três canais na TV aberta, aplicativo para smartphone e parceria com as quatro maiores operadoras de telefonia para ofertar aos estudantes acesso gratuito ao aplicativo por meio do 3G e 4G.

“Educação pública de qualidade transforma a vida dos jovens. Estamos buscando a todo instante novas formas de melhorar o aprendizado e os resultados aparecem com aprovações como a do vestibular da UFPR, um dos mais concorridos do País”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Roni Miranda, secretário da Educação do Paraná, celebra a conquista dos estudantes que foram aprovados no processo seletivo. “Isso mostra que não existe geração perdida, como se disse muito durante a pandemia. A educação transforma vidas. Transformou a minha. E esse resultado é um daqueles para se emocionar”, afirma Miranda. “É a realização de um sonho para os nossos alunos e suas famílias. Portanto, parabenizo tanto os estudantes quanto os professores, pedagogos e demais profissionais da educação. Todos fazem parte dessa vitória”.

MEDICINA VETERINÁRIA – O estudante Bernardo Flora dos Santos (17) foi um dos que conquistaram uma vaga. Aprovado no curso de Medicina Veterinária, no campus de Palotina, ele concluiu o ensino médio no CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) Agrícola de Campo Mourão.

“Eu não poderia estar mais feliz. A aprovação é uma oportunidade que vai gerar novas oportunidades. É um grande acontecimento para a minha formação”, diz Bernardo, que estudou pelo Aula Paraná durante a pandemia. “Teve pontos positivos na questão de acessibilidade a conteúdos, já que havia internet à disposição”.

O estudante, que sempre teve apreço por animais, considera como vocação a Medicina Veterinária e tem grandes expectativas em relação à vida universitária. “Será um bom ambiente de estudo, para que eu possa ter uma evolução e me formar profissionalmente com excelência”, afirma.

REDE PÚBLICA – Entre os aprovados no vestibular da UFPR, 56% são provenientes da rede pública (seja estadual ou federal). Além disso, quase 90% são do Paraná. Segundo a instituição, foram aprovados 4.410 candidatos, de um total de 35.094 inscritos. Os calouros ingressam na universidade neste primeiro semestre letivo de 2023.

Os aprovados no vestibular devem realizar o registro acadêmico entre 17 de janeiro e as 17 horas de 19 de janeiro. Para isso, é preciso acessar o site do Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br) e enviar os documentos listados no item 10 do Guia do Candidato.