Calendário de 2023: muitas possibilidadse de emenda (Franklin de Freitas)

O Ministério da Economia editou portaria que estabelece os dias de feriados nacionais e de ponto facultativo no ano de 2023. A medida é para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.



Veja abaixo quais são eles e em que dia da semana eles caem, portanto com a possibilidade de serem emendados com o fim de semana.



1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional, domingo);

20 e 21 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo, segunda e terça);

22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas);

7 de abril, Paixão de Cristo, Sexta-Feira Santa (feriado nacional);

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional, quinta-feira);

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional, segunda-feira);

8 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo, quinta-feira);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional, quinta-feira);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional, quinta-feira).

28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo, sábado);

2 de novembro, Finados (feriado nacional, quinta-feira);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional, quarta-feira);

25 de dezembro, Natal (feriado nacional, segunda-feira).