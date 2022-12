Aulas na rede estadual voltam no dia 6 de fevereiro (Reprodução/Seed)

O calendário escolar de 2022 nas redes estadual do Paraná e municipal de Curitiba terminam nesta semana. As aulas na rede estadual acontecem até segunda-feira (19), enquanto a terça-feira (20) será reservada ao encerramento administrativo das instituições.

Os estudantes estaduais voltam às escolas em 6 de fevereiro de 2023. Já os professores retornam na semana anterior, no dia 3, com os dias destinados para estudo e planejamento. Esse momento é voltado à avaliação dos resultados do ano anterior e ao planejamento e consolidação das estratégias pedagógicas que serão empregadas no ano letivo que começa.

Já na rede municipal de Curitiba, o ano letivo vai até esta terça. A rede municipal de ensino tem 140 mil estudantes e 17 mil profissionais, e voltou ao formato híbrido em 2021 e este ano já atende com ensino 100% presencial.

UFPR

A Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou o cronograma de funcionamento dos dez Restaurantes Universitários (RUs) e das linhas Intercampi durante o período de recesso.

Os RUs Central, Palotina, Matinhos e Mirassol, Centro de Estudos do Mar (CEM) e Jandaia do Sul funcionaram até ontem e retornam em 16 de janeiro de 2023. Já outras três unidades de Curitiba – Agrárias, Botânico e Politécnico – encerraram o atendimento na sexta-feira e também voltam a oferecer as refeições no dia 16 de janeiro do próximo ano.

A UFPR disponibiliza o Auxílio Refeição Emergencial para os períodos de recesso de funcionamento dos restaurantes universitário.