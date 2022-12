Reprodução/Sesa-PR

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (20) o último boletim epidemiológico da dengue de 2022. De acordo com o Informe de Arboviroses nº 19, o Paraná registrou 126 novos casos da doença e mais 2.190 notificações em relação ao documento da semana passada. Não há nenhum novo óbito.

Desde o início do atual período sazonal da doença, em 1º de agosto de 2022, o Estado soma três mortes, 2.002 casos confirmados, 6.024 em investigação e 28.279 notificações.



No ano passado, até o 18º boletim epidemiológico, no dia 21 de dezembro, eram 513 casos confirmados, quase quatro vezes menos. Mas, o ano terminou como o segundo com mais casos na história — 132.328.