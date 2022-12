Franklin de Freitas

O clima em Curitiba não muda muito nesta sexta-feira (23) e sábado (24), antevéspera e véspera do Natal. O dia pode começar com algumas nuvens, mas o sol aparece ao longo do dia. Ainda assim, é possível que ocorram alguns chuviscos localizados, mas a maior tendência é de tempo mais firme. Alguma chuva pode ocorrer mais entre o Litoral e a Serra do Mar.

Já o sábado pode ter céu claro na Capital. Mas, mesmo assim, as temperaturas não sobem muito. Pela manhã ainda deve fazer um certo friozinho, com termômetros na casa dos 13ºC e a máxima chega de tarde com 22ºC previstos.

O domingo (25) de Natal já fica mais quente, com a diferença entre mínima e máxima mais baixa (mínima de 16ºC e máxima de 24ºC).

Na semana que vem é prevista a chegada de uma nova frente fria com potencial de chuvas. A previsão é de chuva já na segunda-feira e nos dias seguintes. A semana começa com um pouco de calor e tempo abafado, mas devem cair a partir da quarta-feira. O fim de semana do Réveillon também pode ter chuva no Estado.