Divulgação/Polícia Científica

A Polícia Científica vai abrir o antigo necrotério de Curitiba para visitação do público geral no próximo dia 15 de dezembro. A instalação, localizada no Centro, está desativada desde 2018, quando o Instituto Médico Legal (IML) foi transferido para um prédio novo, no bairro Tarumã. Hoje, o complexo do necrotério faz parte do Museu Paranaense de Ciências Forenses.

Apesar de ter sido desativado, ele permaneceu conservado e contém objetos que eram utilizados anteriormente no trabalho dos peritos que atuavam naquele local. Por conta de seu valor histórico, a Polícia Científica optou por abrir o espaço para que as pessoas possam conhecer esse acervo.

“As pessoas vão poder conhecer como era o antigo necrotério de Curitiba, como eram as salas de necrópsia, as mesas, os instrumentos utilizados, as câmaras frias, a seção de antropologia forense. Durante a visita, vamos falar também sobre como era o fluxo de trabalho”, disse a diretora do Museu Paranaense de Ciências Forenses, Fabiola Schutzenberger Machado.

Para participar, será necessário realizar uma inscrição via formulário online. Serão disponibilizadas 40 vagas. Os participantes vão fazer uma visita guiada de uma hora e meia, que será conduzida pela diretora. Neste ano, esta será a única visita disponibilizada. A previsão da Polícia Científica é que sejam abertas novas datas para 2023.

O necrotério fica localizado na Av. Visconde de Guarapuava, 2652 – Centro, Curitiba – PR, onde hoje se localiza a Unidade Centro da Polícia Científica. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail museuforense@policiacientifica.pr.gov.br.