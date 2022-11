(Rodolfo Buhrer/ASN)

Antonina, no Litoral do Paraná, comemora neste sábado (19) a conquista da Indicação Geográfica (IG) da Bala de Banana. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu o registro em 2020 na modalidade de Indicação de Procedência (IP) devido à importância do produto para a economia e o turismo da região. O evento será realizado no Teatro Municipal, a partir das 18h30, e tem como objetivo reconhecer os esforços dedicados à obtenção do reconhecimento.

A ação é resultado de parceria entre o Sebrae/PR, a Prefeitura de Antonina, a Associação dos Produtores de Bala de Banana de Antonina e Morretes (Aprobam) e o Fórum Origens Paraná. Na cidade, os primeiros registros históricos das balas de banana são da década de 70.

A cerimônia ainda deve contar com a presença de representante do INPI, para realizar a entrega simbólica do certificado da IG. “A Bala de Banana de Antonina é uma tradição do nosso município. Há muitos anos, é o mimo mais aguardado por alguém que recebe a visita de um antoninense”, diz o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim.