Leonardo Bettinelli/ Sucom UFPR

A Universidade Federal do Paraná informa à comunidade acadêmica que apesar do último corte orçamentário anunciado pelo Governo Federal a UFPR irá manter o pagamento do Auxilio Refeição Emergencial, destinado ao período de 19/12/2022 e 15/01/2023. Ainda informa a UFPR que até o momento desta publicação menos de 40% do público esperado tinha se inscrito neste programa destinado aos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica.

Todos os anos a UFPR disponibiliza o Auxílio Refeição Emergencial para os períodos de recesso. “É fundamental que as/os estudantes que necessitam do auxílio refeição se inscrevam e não deixem pra fazer isso no último dia. Precisamos garantir a segurança alimentar e a permanência na universidade das/os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, atendidas/os pelos programas PROMISAES, Bolsa MEC e PROBEM”, salientou a Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Maria Rita de Assis Cesar.

Para informações em relação a como realizar a solicitação do auxílio refeição emergencial acesse o link a seguir: Edital Auxílio Refeição Emergencial.

Para a solicitação do Auxílio Refeição Emergencial, é possível acompanhar os detalhes na íntegra, e realizar a inscrição pelo link no período de 25/11/2022 a 04/12/2022.

Os Restaurantes Universitários da UFPR estarão fechados entre 19/12/2022 e 15/01/2023.