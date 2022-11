Valquir Aureliano/Arquivo/Bem Paraná

Segundo o Simepar, neste domingo (20) a tendência continua sendo de tempo estável na maior parte do Paraná. Temperaturas elevadas também continuam sendo esperadas à tarde. Mas entre a Grande Curitiba e as praias, a nebulosidade deve seguir mais persistente, ou seja aumenta a chance de pancadas de chuva, principalmente à tarde. Na Serra do Mar, garoas ocasionais também poderão ocorrer ao longo do dia. Na capital, as temperaturas devem variar entre 13 e 20 graus neste domingo (20).

Na segunda (21), o tempo deve ficar nublado em Curitiba, com temperaturas entre 15 e 26, mas a partir de terça (22), há previsão de pancadas de chuva até pelo menos o dia 2 de dezembro. O calorzinho também deve dar uma trégua, segundo o Simepar. Na terça (22) e quarta (23), as temperaturas variam de 15 a 23 graus. Já na quinta (24) e sexta (25), as máximas não passam de 19 graus e a mínima fica em 12 graus.