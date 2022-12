Robson Mafra

O clima foi de tristeza no fim do jogo do Brasil nos locais que transmitiram a partida em Curitiba. Na Resenha na Pedreira, na Ópera de Arame, no Abranches, muitos choraram quando a seleção perdeu nos pênaltis para a Croácia.

O Brasil está fora da Copa do Mundo de 2022. Nesta sexta-feira (9), o time do técnico Tite empatou com a Croácia em 1 a 1, na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal. A partida era válida pelas quartas de final da competição e foi disputada foi no estado Cidade da Educação, em Al Rayyan. Nos pênaltis, os croatas levaram a melhor e venceram por 4 a 2.