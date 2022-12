Alfabetização no Hospital Infantil Waldemar Monastier em Campo Largo Curitiba, 19/03/2019 – Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

O Governo do Estado investiu mais de R$ 222,1 milhões nos últimos quatro anos no Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Dentre os recursos, mais de R$ 215 milhões foram destinados para o custeio e R$ 28,7 milhões para a compra de equipamentos e melhorias na estrutura.

Só este ano, os investimentos somam mais de R$ 66,5 milhões que incluem desde pintura externa, projeto arquitetônico e elétrico, além da abertura de 15 novos leitos que possibilitaram o aumento na capacidade de realização de cirurgias eletivas.

“Seguimos firmes na orientação do governador Ratinho Junior de regionalizar e investir na saúde, levando atendimento de excelência e qualidade para perto da casa dos paranaenses. Esse hospital em Campo Largo é muito importante para uma das áreas mais populosas do Paraná”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo a Secretaria de Saúde, em 2019 eram realizadas cerca de 40 cirurgias eletivas por mês, e agora o número chegou a 240. Já o número de internamentos teve um aumento de 138%, passando de 197 ao mês para 469. A média de consultas ambulatoriais também registrou um incremento, de 725/mês para mais de 1,8 mil (149%).

CAPACIDADE – O hospital, que faz parte da rede de hospitais administrados pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), se tornou referência no atendimento de pacientes pediátricos de alta e média complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e possui atualmente 92 leitos ativos, sendo 37 para enfermaria clínica, 15 enfermarias cirúrgicas, 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, dez UTIs Pediátricas e nove leitos para o Hospital Dia.

O atendimento ambulatorial conta com 20 especialidades, como anestesiologia, cardiologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, endocrinologia, nefrologia, entre outros. Para o próximo ano já está em tramitação um processo para ampliação da capacidade assistencial e oferta de serviços.

“Estamos em constante planejamento para ampliação e qualificação do atendimento. Neste ano, além de ofertar novas especialidades, aumentamos o número de cirurgias pediátricas para fortalecer ainda mais o atendimento aos pacientes”, destacou o diretor-executivo da Sesa, César Neves.

“Estamos trabalhando em um planejamento constante para a melhoria dos atendimentos com a implantação de novos serviços, ampliação de pelo menos dez novos leitos de UTI e também a introdução de novas especialidades cirúrgicas, especialmente em ortopedia”, afirmou o presidente da Funeas, Marcello Machado.

ANIVERSÁRIO – Neste mês o HIWM completou 13 anos de funcionamento. A equipe do hospital realizou uma celebração nesta terça-feira (20), com missa ecumênica e lançamento do “Projeto Flor & Ser”, por meio de árvores plantadas.