Ortigueira, 11/09/2019 -Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Moradores de Ortigueira estão recebendo a visita de agentes a serviço da Sanepar. O objetivo é orientar sobre as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, concluídas neste ano. As visitas começaram nesta semana e seguem em janeiro, envolvendo cerca de 1.500 famílias na região central da cidade e da Vila Godói. Elas fazem parte do programa de intervenção socioambiental em empreendimentos de saneamento da Companhia.

As abordagens incluem conteúdos de saneamento ambiental e de saúde, os serviços prestados pela Sanepar, informações sobre o cadastramento no programa Água Solidária para as famílias de baixa renda, a obra realizada pela Sanepar na cidade e os ganhos que ela proporciona aos seus moradores.

“Este trabalho com a comunidade é uma forma de disseminar informações e promover a reflexão sobre a responsabilidade compartilhada no que se refere ao uso dos recursos hídricos”, explica Crislaine Mendes, da Sanepar, que coordena o trabalho socioeducativo na cidade.

A ampliação do sistema de abastecimento de Ortigueira foi concluída em meados deste ano. A obra aumentou a capacidade de produção de água tratada do sistema em 50%, por meio da construção de uma nova captação no Rio Formigas e da adição de um novo módulo na Estação de Tratamento de Água.

Além disso, foram instalados mais de 6,4 quilômetros de novas tubulações no sistema distribuidor, uma nova adutora de quase 4 quilômetros de extensão e um novo reservatório. O investimento neste empreendimento foi de R$ 10 milhões.

INTEGRAÇÃO – Um grupo gestor também foi formado e está apoiando o trabalho com a comunidade. Dele participam representantes da Sanepar, prefeitura, conselho municipal de meio ambiente, secretaria de educação, entre outros. Para o ano que vem, está programada a realização de cursos de capacitação de Facilitadores em Saneamento, direcionado a agentes de saúde e professores da rede municipal, e de preparação de encanadores e pedreiros, que será aberto à comunidade.