Comec



Após uma onda de arrastões nos ônibus, a Polícia Militar do Paraná iniciou uma série de operações no Transporte Coletivo Metropolitano. As ações, que tem como objetivo levar mais tranquilidade para os usuários do transporte coletivo, usam como base dados fornecidos pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).



As informações serão utilização pela PM para montar operações específicas que serão realizadas em veículos, alimentadores urbanos, terminais, estações-tubo e demais pontos de embarque e desembarque de passageiros. Na última segunda (21), passageiros e o motorista da linha Fazenda/Direto passaram por momentos de desespero, quando três assaltantes armados entraram no ônibus e roubaram celulares e dinheiro. Eles fugiram em um vepiculo Pegeout 206 preto.



Para o presidente da Comec Gilson Santos, “garantir a segurança dos usuários do Transporte Coletivo é fundamental. São milhares de trabalhadores, estudantes e cidadãos em geral que utilizam este sistema diariamente e precisam ter segurança neste deslocamento. A sensibilidade da Polícia Militar neste entendimento e suas ações, com certeza farão a diferença na prevenção e repressão dos crimes realizados em todos os equipamentos deste sistema”.

A Comec coordena 201 linhas em 19 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, por meio de 660 veículos. Por isso, as operações irão ocorrer de forma aleatória em todo o sistema. As datas e locais das operações não serão divulgados, mas a atuação se manterá pelos próximos meses com diversas formas de policiamento preventivo.