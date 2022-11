Pedro Ribas/SMCS

Curitiba vai ganhar uma nova pintura urbana do artista Celestino Dimas, autor do painel Jack Bobão, que por quase dez anos estampava a lateral de um prédio comercial na Rua XV de Novembro, perto do Teatro Guaíra. O convite para uma nova obra foi feito nesta sexta-feira (11/11) pelo prefeito Rafael Greca durante um encontro com o artista na Prefeitura de Curitiba.

“Eu te chamei aqui para dizer pessoalmente que gostava muito da sua pintura, que infelizmente foi apagada, e gostaria que você refizesse a pintura ou mesmo uma nova”, disse Greca.

O painel foi apagado nesta semana pelo proprietário do imóvel, após uma ocorrência com a Secretaria Municipal do Urbanismo.

Jack Bobão fazia referência ao clássico filme de terror O Iluminado, de 1980. Trazia uma imagem de Jack Nicholson, protagonista do filme, e a frase “só trabalho sem diversão faz do Jack um bobão.”

A obra é de 2013 e na época foi executada dentro de um edital do Mecenanto do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.

“Fiquei muito feliz com esse convite, não esperava essa atitude e será mesmo um prazer em fazer esse novo painel”, disse o artista.

No encontro, o artista disse que o acordo com o proprietário era deixar a pintura do Jack Bobão na parede do prédio por dois anos. “Como ele (proprietário) é cinéfilo acabou deixando a pintura lá por quase nove anos, mas agora seria interessante renovar o tema”, disse Dimas.

O novo painel será feito dentro do edital de credenciamento lançado pela Fundação Cultural de Curitiba em outubro. “Ano que vem teremos as comemorações dos 330 anos de Curitiba e muita programação cultural para preparar, entre elas a de arte urbana”, disse Ana Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba.

Em caráter inédito, a FCC lançou credenciamento para as áreas de teatro, dança, música e grafite, que facilita a contratação de artistas que desejem atuar nas produções comemorativas da cidade como festivais, mostras, intervenções urbanas e shows.