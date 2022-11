Divulgação/BPFron

Policiais militares do pelotão de operações com cães do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreenderam mais de 2,5 toneladas de drogas na madrugada desta quinta-feira (24), na região rural de Nova Aurora, no Oeste do Estado. A ação teve apoio da Polícia Federal.

