Reprodução/EBC

A Sanepar informa que o rompimento da adutora de água tratada, no Arujá, trouxe reflexo também no nível do reservatório do Xaxim, o que vai afetar o abastecimento de água dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado e Xaxim. No Pinheirinho, Ganchinho e Sítio Cercado, serão afetadas regiões diferentes das que já estavam desabastecidas. A previsão é que a normalização, nessas novas áreas, ocorra em torno das 17 horas desta quinta-feira (10).

Nos bairros Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará, como divulgado pela manhã, a normalização está prevista para a meia-noite desta quarta-feira (9).

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso racional da água, com prioridade para alimentação e higiene pessoal.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser atingidos pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere um reservatório de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.